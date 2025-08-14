«Доработает ли Станкович до конца сезона? Не удивлюсь. Хотя я бы давно его уже выгнала. Станкович уже давно наработал на увольнение, не знаю, чего они ждут. Возможно, если «Спартак» проиграет в субботу «Зениту», Станковича уволят, но не факт. Вообще, неумение выбирать тренера — главная проблема «Спартака» в последнее время. Сейчас Станкович, до этого — Абаскаль. Почти одно и то же», — заявила Смородская «РБ Спорт».
25-го мая московский «Спартак» объявил о продлении контракта с главным тренером Деяном Станковичем. Действующее соглашение специалиста с красно-белыми рассчитано до лета 2027 года.
В новом сезоне РПЛ «Спартак» набрал четыре очка в четырех матчах. В Кубке России команда стартовала с победы над «Ростовом» (2:0) и поражением "Динамо" Махачкала в серии послематчевых пенальти. Следующий матч подопечные Станковича проведут 16 августа против «Зенита» на домашнем стадионе.
Смородская: Станкович уже давно наработал на увольнение. Неумение выбирать тренера — главная проблема "Спартака"
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская раскритиковала работу главного тренера «Спартака» Деяна Станковича и в целом подход клуба к назначению наставников.
Фото: ФК "Спартак"