Журавель – о критике Карпина за неудачный старт в "Динамо": вы должны уметь терпеть и ждать

"Мне просто очень не хочется присоединяться к общему вою про: "Ну все понятно", "Валера не тренер". Если вы зовете человека для перестройки, вы должны уметь терпеть. и ждать", — написал Журавель в соцсети.
Валерий Карпин, который также является главным тренером сборной России по футболу, возглавил московское "Динамо" летом 2025 года. После четырех стартовых туров сезона-2025/26 РПЛ бело-голубые набрали пять очков и на данный момент располагаются на девятой строчке турнирной таблицы. Команда Валерия Карпина сыграла вничью с "Балтикой" (1:1), обыграла "Ростов" (1:0), уступила "Краснодару" (0:1), а также сыграла вничью с "Сочи" (1:1).
Спортивный комментатор Тимур Журавель высказался о критике в адрес главного тренера московского "Динамо" Валерия Карпина.
Фото: ФК "Динамо"