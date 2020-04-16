Дзюба, Головин и Широков приняли участие в акции помощи пожилым ветеранам футбола и их вдовам

Общероссийский профессиональный союз футболистов совместно с Союзом ветеранов футбола запустил программу помощи пожилым ветеранам футбола и их вдовам.



Фото: Reuters