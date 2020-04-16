В рамках программы ОПСФ организовывает покупку и адресную доставку продовольственных наборов и лекарств, сообщает официальный сайт организации.
Акцию уже поддержали Роман Широков, Артем Дзюба, Александр Головин, Николай Комличенко, Виталий Калешин, Владислав Игнатьев и другие футболисты, активно откликнувшись на призыв о помощи.
Напомним, что в настоящее время чемпионат России по футболу приостановлен до 31-го мая из-за распространения коронавирусной инфекции.
По актуальным данным в РФ выявлено 27 938 случаев заражения вирусом COVID-19. Скончалось 232 человека.
Общее число зараженных коронавирусом в мире превысило 2 000 000 человек. Более 138 000 человек погибло.
Дзюба, Головин и Широков приняли участие в акции помощи пожилым ветеранам футбола и их вдовам
Общероссийский профессиональный союз футболистов совместно с Союзом ветеранов футбола запустил программу помощи пожилым ветеранам футбола и их вдовам.
Фото: Reuters
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