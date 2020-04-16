- Transfer room — это своего рода социальная сеть для спортивных и генеральных директоров. Там есть много закрытой интересной информации, которую клубы обычно не афишируют. Доступ может быть только у двух категорий сотрудников клуба - у спортивного директора, генерального или президента. Даже главный тренер не сможет войти туда, потому что у него могут быть какие-то свои интересы.
Там руководители могут обмениваться какой-то актуальной информацией, узнавать о доступных игроках. Можно лично общаться, выставлять фильтры по необходимой позиции игрока, общаться группами, по лигам. В "Витессе" мы ее использовали, теперь хотим включить в "Рубине". Вообще многие российские клубы ее сейчас пробуют, — цитирует Яровинского "Бизнес Online".
После 22-х туров казанский "Рубин" располагается на 14-й строчке таблицы РПЛ, имея в активе 23 очка. Подопечные Леонида Слуцкого 5 раз одержали победу, сыграли вничью 8 раз и 9 раз потерпели поражение.
Напомним, чемпионат России, как и другие европейские лиги, приостановлен из-за пандемии коронавируса как минимум до 31 мая. Всего в стране 27 938 случаев заражения. 2 304 человека вылечилось, 232 - умерло.
Спортивный директор "Рубина" рассказал о специальной платформе для обсуждения трансферов
Спортивный директор казанского "Рубина" Олег Яровинский рассказал о специальной платформе, в которой представители клубов могут обсуждать трансферы.
Фото: Sportbox
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