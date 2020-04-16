- Не скрою, очень скучаю по футболу в это непростое время, когда нельзя ни посмотреть, ни самому выйти на поле.
Если нахожусь в Москве, то стараюсь быть на стадионе "Спартака", а в иных случаях не отхожу от экрана на протяжении всего матча вне зависимости от часовых поясов, — приводит слова министра Рамблер со ссылкой на МИА "Россия сегодня".
Напомним, Сергей Лавров является давним болельщиком московского "Спартака".
Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, приостановлены из-за пандемии коронавируса. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок.
Из-за активного распространения COVID-19 практически все европейские чемпионаты по футболу ушли на паузу. Были отменены многие спортивные мероприятия по всему миру. Евро-2020 и летняя Олимпиада в Токио были перенесены на 2021 год.
РПЛ была приостановлена как минимум до 31 мая. Команды успели сыграть 22 тура. На первом месте располагается "Зенит", имея в активе 50 очков. На 9 баллов от петербуржцев отстают "Локомотив" и "Краснодар".
Всего в стране 27 938 случаев заражения. 2 304 человека вылечилось, 232 - умерло.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров: не скрою, очень скучаю по футболу
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что в период паузы из-за коронавируса очень скучает по футболу.
Фото: Lenta.ru
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