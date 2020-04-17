За ЦСКА Федотов выступал с 2010-го по 2013-й год.
- Кто в первой команде удивлял? Чиди Одиа поражал спокойствием. Со стороны могло показаться, что ему всё пофиг, но при этом на поле был в порядке, двигался. Один из лучших защитников РПЛ на тот момент. Только в последние годы сдал – то ли мотивация пропала, то ли травмы замучили.
Хонда не здоровался, не общался. Высокомерный человек. Сам по себе всегда. За ним всё время чудак с сумочкой ходил – персональный тренер, тоже японец. Носил ему воду, батончики восстановительные, полотенца, - приводит "Чемпионат" слова игрока.
Японский хавбек играл за красно-синих с 2010 по 2013 годы. Игрок забил 20 мячей в рамках 94-х встречах. На сегодняшний день Хонда имеет контракт с бразильским "Ботафого".
Экс-игрок ЦСКА: Хонда не здоровался, не общался. Высокомерный человек
Экс-защитник ЦСКА Семен Федотов рассказал о впечатлениях от некоторых игроков основного состава красно-синих того времени, когда он играл за московскую команду.
Фото: soccer.ru
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