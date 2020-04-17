"Хорошо, что в России приняли меры, в Испании же ждали до последнего, не верили, что такое может сюда прийти. А когда всё началось, больницы к эпидемии оказались не готовы — ни масок, ни перчаток, ни тестов не было. Это какой-то кошмар.
В России говорят, что Европа была готова лучше? Сравните, что творится в Италии и Испанией с Россией. Я каждый день смотрю новости российские, уж не знаю, насколько всё там правдиво, но здесь ситуация точно была хуже. На мой взгляд, Россия к коронавирусу подготовилась лучше, чем Испания", — сказал Ледяхов в интервью "Чемпионату".
По актуальным данным в России общее число зараженных коронавирусом превысило отметку в 32 000 человек. 273 человека погибло.
В Испании коронавирусом заразилось 184 948 человека. Погибло 19 315 человек.
Всего в мире вирусом COVID-19 заразилось более 2 180 000 человек. 147 337 человек скончалось.
В настоящее время все ведущие европейские футбольные первенства приостановлены из-за пандемии коронавируса. Наша российская Премьер-лига на паузе до 31-го мая. В футбол продолжают играть только в чемпионате Белоруссии.
Ледяхов - о коронавирусе: хорошо, что в России приняли меры, в Испании же ждали до последнего
Экс-тренер грозненского "Ахмата" Игорь Ледяхов прокомментировал распространение коронавирусной инфекции.
Фото: Sportbox
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