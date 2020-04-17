Напомним, что в мире зафиксировано более двух миллионов заражений коронавирусом.
В России было подтверждено более 30-ти тысяч случае.
- У меня есть знакомые в Италии, Швейцарии, Украине и Саратове. И никто не заболел! Если один человек заболел, теперь что, пандемия?! Пандемия — это когда девять миллионов умирает. А сейчас идёт пандемия страха.
Сколько умерло, 170 человек? У нас в день от других проблем больше умирает! Работать нельзя, гулять нельзя, маску носить надо, ещё на одной ноге всех прыгать заставляют, - приводит "Чемпионат" слова Созина.
Российский футбол был приостановлен минимум до 31 мая.
Созин: если один человек заболел, теперь что, пандемия?! Пандемия — это когда девять миллионов умирает
Эксперт Андрей Созин прокомментировал меры противостояния коронавирусу, которые он считает излишними.
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