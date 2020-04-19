Напомним, Каррера возглавлял "Спартак" с 2016 по 2018 год. Итальянский специалист впервые за 16 лет сделал "Спартак" чемпионом.
8 декабря 2019 года Каррера возглавил греческий клуб АЕК. В 13 играх под руководством итальянца греческая команда 9 раз одержала победу, 3 раза сыграла вничью и потерпела 1 поражение.
"Плохо, что после первого за 16 лет чемпионства "Спартак" не стал сильнее — ни игроки, ни менеджеры, ни администрация. Жаль, что произошла ситуация с Массимо Каррерой. До сих пор думаю, что он заслужил остаться, вокруг него надо было строить более сильную команду.
Надеюсь, что все исправится и мы снова увидим тот "Спартак", каким он должен быть. Но сейчас красно-белые могут один матч провести хорошо, а второй провалить, потому что психология потеряна. Менталитет формируется, когда постоянно побеждаешь то в кубке, то в чемпионате. Тогда будут приходить игроки, которые не станут расслабляться на тренировках и уж тем более в матчах", - приводит слова Плетикосы "RT на русском".
"Спартак" в нынешнем сезоне после 22 туров занимает восьмое место в турнирной таблице.
Плетикоса: до сих пор думаю, что Каррера заслужил остаться в "Спартаке"
Бывший голкипер "Спартака" и сборной Хорватии Стипе Плетикоса высказался о работе итальянца Массимо Карреры в московской команде.
Фото: indexex press
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