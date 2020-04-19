- Можно и сейчас подвести итоги, если история с коронавирусом затянется. В принципе, круг соискателей путевок в еврокубки определен, а с учетом форс-мажора можно обойтись без обмена между лигами. В крайнем случае, добавить два клуба из ФНЛ, ничего страшного в этом не вижу.
На первом плане должны быть здоровье и безопасность людей. Если для этого придется играть без зрителей, нужно принимать и такой вариант. Все будет зависеть от ситуации с коронавирусом в той или иной стране, которую УЕФА спрогнозировать не может, — приводит слова экс-игрока Спорт Уик-Энд.
Напомним, сейчас Кержаков работает старшим тренером юношеской сборной России. Экс-нападающий выступал за "Зенит" с 2001 по 2006 год, а также с 2010 по 2017 год. Профессиональную карьеру Кержаков завершил летом 2017 года.
Напомним, что матчи РПЛ не возобновятся до 31 мая из-за распространения коронавируса. Команды успели сыграть 22 тура.
В России известно о 47 121 случае заболевания COVID-19 (4 268 за последние сутки), 3 446 человек выздоровело, 405 умерло.
Александр Кержаков - о возобновлении РПЛ: можно и сейчас подвести итоги, если история с коронавирусом затянется
Экс-нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Александр Кержаков выразил мнение о возобновлении РПЛ, приостановленной из-за пандемии коронавируса.
Фото: РИА Новости
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