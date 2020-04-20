— После выступления Глушакова Массимо перестал советоваться с тренерским штабом, как раньше, и больше слушал Трабукки. Хотя я напоминал Каррере, что Трабукки не тренер – он может быть лучшим в мире агентом, но разбираться в тактике от этого не начнет.
Не скажу, что Каррера ставил игроков Трабукки в состав – он просто перестал нас слушать. Где-то через неделю после истории с лайками я получил сообщение в вотсапе от Трабукки, он просил изменить модель игры и поменять некоторых игроков.
Я ответил Марко, что тренера зовут Массимо Каррера, состав меняет Массимо Каррера, а я его помощник и консультант, помогаю советами, когда он этого попросит.
Да, тех же Ханни и Рошу покупали под постоянную игру, но в 4-3-3 - Зе, Адриано, Ханни и Роша не могли находиться на поле одновременно.
Рассказал о том сообщении Каррере – он просто выслушал, и больше ничего, — рассказал Рианчо в интервью "Metaratings".
Напомним, история с лайками произошла в "Спартаке" в сентябре 2018 года. Тогда полузащитник Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко оценил запись актёра Дмитрия Назарова, в которой он нелицеприятно высказывается о главном тренере москвичей Массимо Каррере. После этого оба футболиста были отправлены в "Спартак-2", где пробыли вплоть до увольнения итальянца.
Рианчо: Трабукки прислал смс с просьбой изменить схему игры и некоторых игроков после истории с лайками
Бывший тренер московского "Спартака" Рауль Рианчо рассказал о ситуации в клубе осенью 2018 года.
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!