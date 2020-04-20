Валуев считает, что трансферные стоимости и зарплаты в футболе снизятся после пандемии коронавируса

Бывший боксер Николай Валуев, который сейчас работает в Госдуме, высказал мнение о том, как коронавирус может отразиться на футболе.

Фото: ТАСС