"Как спортсмен я вам скажу, что любой кризис всегда во все времена снижает цены на все. Почему футбол должен быть исключением?
И зарплаты снизятся. У творческих людей. Это же история. Сколько раз уже кризисы были. Сначала богема пальцы гнет, а потом, уже понимая прекрасно, что их вообще никуда не зовут, начинает снижать цены в разы. Вчера, условно говоря, они стоили миллион, а сегодня — 10 тысяч. Обычная история.
Когда речь о таких суммах, не может идти речи, что что-то там [уровень конкуренции] куда-то упадет. Конкуренция в футболе среди топовых игроков высокая. А, в принципе, больших зарплат — это история не только самих игроков, но история клубов, которые на этом деньги зарабатывают.
Вы поймите, что неплатежеспособным население планеты становится в целом. Деньги перестали "ходить". С чего вдруг останутся эти миллионы, десятки миллионов? Откуда им остаться? С чего?", - цитирует Валуева pravda.ru.
Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат России был приостановлен до 31 мая.
Валуев считает, что трансферные стоимости и зарплаты в футболе снизятся после пандемии коронавируса
Бывший боксер Николай Валуев, который сейчас работает в Госдуме, высказал мнение о том, как коронавирус может отразиться на футболе.
Фото: ТАСС
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