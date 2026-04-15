Назван возможный преемник Гвардиолы в "Манчестер Сити"

Руководство "Манчестер Сити" рассматривает Сеска Фабрегаса в качестве потенциального преемника Хосепа Гвардиолы.



По данным журналиста Грэма Бэйли, испанский специалист входит в число кандидатов на пост главного тренера команды.



Действующее соглашение Гвардиолы рассчитано до лета 2027 года, однако ранее в СМИ появлялась информация о возможном уходе наставника уже по окончании текущего сезона.



Фабрегас на данный момент возглавляет "Комо", который занимает пятое место в чемпионате Италии. "Манчестер Сити" идёт вторым в таблице АПЛ, имея 64 очка и отставая от "Арсенала" на шесть баллов при игре в запасе.