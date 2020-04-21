"Вокруг "Локомотива" и, в частности, вокруг Юрия Палыча всегда много слухов. Но на то они и слухи, чтобы большого внимания на них не обращать. Юрий Палыч наш главный тренер. У нас есть определенные задачи, думаю, мы их выполним, а дальше руководство уже будет решать.
Как бы там ни было, Семин — очень большая фигура среди российских тренеров. Взять хотя бы мою ситуацию. Не побоялся мне, молодому игроку, доверить место в составе. И сколько уже таких молодых заиграли при нем. И это только один из критериев оценки его работы", — цитирует Магкеева Sport24.
Действующий контракт Семина с "Локомотивом" рассчитан до конца текущего сезона. Ранее в СМИ сообщалось, что совет директоров клуба может назначить на его пост другого тренера. Среди кандидатов назывались наставник "Олимпиакоса" Педру Мартинш, а также сербский специалист Марко Николич.
Вчера появилась информация, что "Локомотив" может возглавить наставник "Ростова" Валерий Карпин, но это опроверг председатель совета директоров "железнодорожников" Анатолий Мещеряков.
За всё время пребывания в клубе Семин трижды приводил "Локомотив" к чемпионству, шесть раз выигрывал Кубок России и три раза Суперкубок страны.
В нынешнем сезоне "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 22-х туров, набрав 41 очко и отставая от лидирующего "Зенита" на 9 баллов.
Магкеев: Семин — очень большая фигура среди российских тренеров
Защитник "Локомотива" Станислав Магкеев прокомментировал слухи о возможном уходе главного тренера клуба Юрия Семина.
Фото: ФК "Локомотив"
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