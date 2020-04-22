"У него есть возможность уехать, но в Санкт-Петербурге ему платят много денег". Экс-защитник "Спартака" - о Дзюбе

Экс-защитник московского "Спартака" Люк Зоа поделился воспоминаниями о нападающем "Зенита" и сборной России Артеме Дзюбе, с которым он играл в дубле красно-белых.
Фото: Sportbox
- В "Спартаке" мне было приятно и общаться, и играть с Здубой. Да, Дзюбой - хороший парень. Он играл на чемпионате мира и был лучшим. Весь мир говорит о нем сейчас.

Я думаю, что у него есть возможность уехать за границу, но он не хочет — в Санкт-Петербурге ему платят много денег. Это проблема, но я рад за него. Не уверен, что он помнит меня. Я как-то пытался дозвониться, но он не взял трубку, - приводит слова камерунца СЭ.

Напомним, 31-летний Артем Дзюба - воспитанник "Спартака". Он выступал за "красно-белых" с 2006 по 2015 год. Летом 2015 года на правах свободного агента присоединился к "Зениту", с которым выиграл чемпионат России в сезоне 2018/19. За 167 матчей в составе питерского клуба нападающий забил 73 гола и отдал 51 ассист.

Люк Зоа выступал за "Спартак" с 2004 по 2005. В составе красно-белых камерунец провел всего 3 матча в РПЛ.


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Теги: Зоа Дзюба Спартак
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