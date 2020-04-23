— Все будет видно, когда они выйдут на тренировки. Не думаю, что они филонят. Все равно это дети, которые не могут сидеть на месте, им надо что-то делать. Тренеры по физподготовке отсматривают их видео, мне периодически докладывают, что к чему. Кто не хочет прогрессировать и играть дальше в большом футболе, может быть, и филонит, — рассказал Корнаухов в интервью пресс-службе клуба.
45-летний Корнаухов занимает пост директора ДЮСШ ЦСКА с 2018 года. С 2010 года он был тренером в академии. В годы игровой карьеры Корнаухов выступал за ЦСКА с 1998 по 2003 год, выиграв Кубок России.
Напомним, все европейские чемпионаты, кроме белорусского, были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Тинькофф Российская Премьер-лига остановлена как минимум до 31 мая.
Директор ДЮСШ ЦСКА — о домашних занятиях: все будет видно, когда они выйдут на тренировки
Директор ДЮСШ ПФК ЦСКА Олег Корнаухов поделился мнением о домашних тренировках игроков академии.
Фото: ПФК ЦСКА
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