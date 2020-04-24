Напомним, что ранее гендиректор "Локо" Василий Кикнадзе ответил на реплику Андрея Талалаева.
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"Ещё раз выражаю соболезнования семье Иннокентия. Удивлён неадекватному высказыванию гендиректора "Локомотива" в адрес людей, честно сказавших правду о трагедии. Пытаться снять с себя ответственность за случившееся — гнусно и непрофессионально. Но ему теперь с этим жить", — цитирует Талалаева "Чемпионат".
Напомним, что футболист фарм-клуба "Казанки" Иннокентий Самохвалов погиб 20 апреля. Игроку стало плохо во время индивидуальной тренировки, после чего он скончался. У Самохвалова остались жена и сын.
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"Гнусно и непрофессионально. Ему с этим жить". Талалаев ответил Кикнадзе на слова о смерти Самохвалова
Тренер Андрей Талалаев ответил на критику генерального директора московского "Локомотива" Василия Кикнадзе.
Фото: РИА Новости
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