Арбитр Сухой рассказал о том, как снимает стресс после матчей

Арбитр РПЛ Алексей Сухой рассказал о методах снятия стресса после матчей.
Источник: getty images
— Я не связываюсь со спиртным. Если усугубить это состояние опьянением, потом будет еще хуже, и процесс только затянется. А цикл восстановления и подготовки к следующей игре ни в коем случае нарушать нельзя. Если сделать это, просто не сможешь судить в следующем туре.

Психологически восстанавливаюсь рядом с семьей, но им со мной непросто. После игры ты опустошен и раздражен. Этот этап проходят не только судьи, но футболисты и даже тренеры. Они ведь тоже получают сильное нервное истощение, на наставниках лежит большая нагрузка, — цитирует арбитра "RT".

33-летний арбитр судит матчи Тинькофф Российской Премьер-лиги с 2016 года.


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Теги: Сухой
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