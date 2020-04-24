Арбитр Сухой рассказал о том, как снимает стресс после матчей

— Я не связываюсь со спиртным. Если усугубить это состояние опьянением, потом будет еще хуже, и процесс только затянется. А цикл восстановления и подготовки к следующей игре ни в коем случае нарушать нельзя. Если сделать это, просто не сможешь судить в следующем туре.
Психологически восстанавливаюсь рядом с семьей, но им со мной непросто. После игры ты опустошен и раздражен. Этот этап проходят не только судьи, но футболисты и даже тренеры. Они ведь тоже получают сильное нервное истощение, на наставниках лежит большая нагрузка, — цитирует арбитра "RT".
33-летний арбитр судит матчи Тинькофф Российской Премьер-лиги с 2016 года.
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Источник: getty images
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