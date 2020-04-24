"Снял майку и ушёл с поля, протестуя". Евсеев вспомнил случай, когда ему не понравилось решение арбитра

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев вспомнил историю из игровой карьеры, когда ему пришлось уйти с поля из-за решений арбитра.
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На букву К в моем футбольном алфавите явного фаворита нет. Пусть будут Карточки. Желтые и красные. Поскольку большую часть карьеры отыграл на позиции защитника, карточки получал нередко. Красные в том числе. Чаше всего меня удалял Сухина. Кто сейчас работает начальником команды в @fclokomotiv Грубым игроком не был никогда. Жестким, неуступчивым да, но ни одному футболисту травму на поле я не нанёс. Красная карточка порой складывалась из двух желтых. Мог поспорить с судьями, высказать им своё недовольство. Поводы для этого были. Однажды даже ушёл с поля. «Торпедо» @torpedolife выступало в ФНЛ, играло в Екатеринбурге и такого судейства я не видел ни разу. Арбитр Ключников удалил у нас двух игроков, а когда при счете 2:3 поставил в ворота хозяев пенальти, подбежал боковой и заставил отменить решение. Мяч уже стоял на точке. Я тогда бушевал. Забил два гола в той игре, заработал пенальти. И тут такое! Снял майку и ушёл с поля, протестуя. Ребята уговорили вернуться. Вернулся, а через пару минут Ключников мне жёлтую показал. Спорную, мягко говоря. Видеть его не мог после этого. Удивительно, что неделей раньше в матче с «Тереком» судья тоже удалил у «Торпедо» двух игроков. Арбитры за работу на этих матчах получили двойки, но очков никто нам естественно не вернул. #спорт #фкуфа #футбол #премьерлига #нашалигачемпионов #евсеев

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44-летний Евсеев в годы игровой карьеры выступал за "Спартак", "Торпедо", "Локомотив", "Сатурн", "Торпедо-БелАЗ" и тульский "Арсенал".

С марта 2019 года специалист возглавляет "Уфу".


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Теги: Уфа Локомотив Торпедо Спартак Евсеев
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