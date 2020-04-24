"Снял майку и ушёл с поля, протестуя". Евсеев вспомнил случай, когда ему не понравилось решение арбитра

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев вспомнил историю из игровой карьеры, когда ему пришлось уйти с поля из-за решений арбитра.