— Я уже говорил, что до конца чемпионата мы с ни с кем переговоров вести не будем. И это относится ко всем, — рассказал Медведев в интервью "СЭ".
29-летний Кокорин, права на которого принадлежат "Зениту", вторую половину сезона проводит в аренде в "Сочи". За четыре матча в составе сочинской команды в РПЛ он забил три мяча. Его контракт с "Зенитом" истекает летом 2020 года.
Медведев — о Кокорине: до конца чемпионата мы с ни с кем переговоров вести не будем
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев ответил на вопрос о возвращении форварда Александра Кокорина в питерский клуб.
Фото: РИА Новости
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