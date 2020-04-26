— Был один турнир, где выступали 40 команд, среди которых "Интер", "Милан", "Ювентус", "Боруссия". Проиграли в финале 0:4, но я себя хорошо проявлял, получил лучшего игрока. Хотя 15 лет – не показатель, что тут говорить. Хотя как-то на одном турнире во Франции против юного Лукаку играл. Тогда он, по-моему, маленького роста был. Точно не такой, как сейчас. Но сразу было видно, что топом будет.
Подошли после тренировки два человека и сказали, что есть предложения от "Милана" и "Интера". Они вроде уже готовы были подписывать в свои академии, всё выглядело серьёзно. Но тогда мне "Спартак" уже предложил контракт, позволял тренироваться с дублем. В 15 лет это очень круто, — рассказал Козлов в интервью "Чемпионату".
27-летний Козлов — воспитанник "Спартака". Он выступал за московский клуб с 2010 по 2016 год.
Козлов: были предложения от "Интера" и "Милана". Но тогда мне "Спартак" уже предложил контракт
Бывший нападающий "Спартака" Александр Козлов рассказал, как отказал "Интеру" и "Милану" ради российского клуба.
Фото: "СЭ"
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