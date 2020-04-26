- Можно почувствовать, что россияне очень серьезно относятся к коронавирусу и хотят жестко с ним расправиться. По всем телевизионным каналам звучит одна и та же тема. С самого начала мы все немного над этим подсмеивались. Если кто-нибудь в раздевалке чихал или кашлял, сразу начинались шутки. Когда я простудился и у меня стали слезиться глаза, клубный врач отправил меня домой, а ребята смеялись, что я заразился.
Сейчас все следуют рекомендациям. Я тоже надеваю маску и перчатки, входя в магазин, а потом мы с женой дезинфицируем все продукты. Мы стараемся не контактировать с людьми, но я не зацикливаюсь на мыслях о страхе, растущем количестве зараженных, — цитирует футболиста Wirtualna Polska.
Польский полузащитник Мацей Рыбус перешёл в "Локомотив" в 2017 году из французского "Лиона". В нынешнем сезоне поляк провёл 12 матчей в российской Премьер-лиге и отдал три голевые передачи. Его контракт с "железнодорожниками" истекает этим летом.
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В мире число заразившихся COVID-19 приближается к 3-м миллионам. Более 207 тысяч человек умерло. В России известно о 80 949 заболеваниях, 6 767 человек выздоровело, 747 - умерло.
Напомним, все европейские чемпионаты, кроме белорусского, были приостановлены из-за пандемии коронавируса. РПЛ ушла на паузу как минимум до 31 мая.
Рыбус - о коронавирусе: если кто-нибудь в раздевалке чихал или кашлял, сразу начинались шутки
Хавбек московского "Локомотива" Мацей Рыбус рассказал о своей жизни в период пандемии коронавируса.
Фото: Sportbox
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