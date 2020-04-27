"Семин создан для "Локомотива", это его семья и детище, он этим живёт. Он тот человек, который ради "Локомотива" готов снять и порвать свою рубашку.
Я считаю, что было бы корректно руководству "РЖД" автоматически продлить контракт Юрия Палыча на пять лет. Это моё личное мнение. Может, он бы отказался, но Сёмин достоин этого за заслуги перед клубом. Он не из-за денег работает, он просто не может не работать. Он вложил душу в эту команду, он её создавал вместе со своим штабом и со своими футболистами. Как можно думать о том, что у него заканчивается контракт и можно его не продлевать? Сёмина надо было ещё в прошлом году продлевать на три года. Уговаривать такого тренера, чтобы он оставался и спокойно работал. Это топовый тренер, это все понимают", — цитирует Грозного Sport24.
Напомним, что вчера появилась информация, что следующим главным тренером "железнодорожников" станет сербский специалист Марко Николич. По информации в СМИ, он уже подписал предварительный контракт с московским клубом.
За всё время пребывания в клубе Семин трижды приводил "Локомотив" к чемпионству, шесть раз выигрывал Кубок России и три раза Суперкубок страны.
В текущем розыгрыше чемпионата России "Локо" идёт на второй строчке в таблице после 22-х туров. РПЛ в данный момент приостановлена до 31-го мая из-за пандемии коронавируса.
Грозный: Семин создан для "Локомотива". Руководство должно продлить с ним контракт на пять лет
Экс-тренер "Спартака" Вячеслав Грозный прокомментировал возможный уход Юрия Семина из московского "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"
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