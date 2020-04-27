"Пусть он найдёт такую свободную во всех отношениях страну и едет жить как хочется". Валуев ответил Евгению Фролову

Бывший боксер, а ныне депутат Государственной думы РФ Николай Валуев ответил голкиперу "Крыльев Советов" Евгению Фролову.
Фото: "Крылья Советов"
"Не могу понять, что произошло у этого человека и в каком месте он раб. Какие-то общие слова без аргументации. Та самая власть, которая держит его под колпаком, платит ему деньги. Что не соответствует закону о том, что клубы должны сами искать эти денюжки.

Он говорит про оплату налога или штрафа вовремя. Но у нас все чётко знают, что на оплату штрафа есть льготное время, когда можно оплатить лишь процент от штрафа. Есть предложение не совершать правонарушения, чтобы штрафы не пришлось платить. Если ты не платишь налогов, то кислород перекрывают, и, например, ты не можешь выехать за границу. Так происходит и с теми, кто не платит алиментов и штрафов. Может, Фролов хотел привести в пример другие страны, где так не делают? Ну, в какой-то солнечной стране Лумумбе так не поступают. Тогда надо ехать в Лумумбу и жить свободной жизнью, ездить с безумной скоростью, не платить алиментов… Пусть он найдёт такую свободную во всех отношениях страну и едет жить как хочется", - цитирует Валуева "Чемпионат".

Фролов выступает за "Крылья Советов" с зимы 2020 года. Ранее от играл за "Сочи" и "Оренбург".

Фролов: Как можно доверять РПЦ? Они у президента помощи просят — пожертвований, видите ли, им мало стало

Фролов: я знаю, что многие места в Москве работают для своих. Никакого коронавируса для них нет

Фролов: правительству на народ наплевать. Мы нужны как рабы, у тебя нет никаких прав и свобод

"Крылья Советов" сообщили, что футболист будет оштрафован за свои высказывания.


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Теги: Фролов Крылья Советов
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