- Чипизация? Я так понимаю, правительство к этому стремится. Мы все и так под колпаком. Только попробуй не оплатить штраф или какой-нибудь налог вовремя – тебе сразу перекрывают счета в банках или могут просто автоматически снять деньги без твоего ведома. На народ им наплевать. Нужны как рабы, рабочая сила.
В интернете модно называть то, что сейчас происходит, крепостным правом. То есть законы нас настолько сдавливают и душат – и налогами, и оброками. Как во времена крепостного права – у тебя нет никаких прав и свобод. Ты раб, — сказал Фролов в видео YouTube-канала "Футбольный Биги".
Фролов перешёл в "Крылья Советов" в зимнее трансферное окно. Ранее в РПЛ он выступал за "Сочи" и "Оренбург".
Матчи РПЛ не возобновятся как минимум до 31 мая из-за распространения коронавируса. В России количество зараженных 87 147 (6 198 случаев заболевания за последние сутки). Выздоровело 7 346, умерло 794 человек.
Фролов: правительству на народ наплевать. Мы нужны как рабы, у тебя нет никаких прав и свобод
Голкипер самарских "Крыльев Советов" Евгений Фролов раскритиковал действия правительства страны.
Фото: Sportbox
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