Фролов: я знаю, что многие места в Москве работают для своих. Никакого коронавируса для них нет

Вратарь "Крыльев Советов" Евгений Фролов высказался о режиме самоизоляции в России.

Фото: ФК "Крылья Советов"

— Я знаю, что рестораны в Москве работают для своих: чиновников, депутатов. Работают фитнес-центры, работает даже одна ледовая площадка, где власть имущие собираются и играют в хоккей. Никакого коронавируса для них нет.



А нас заставляют сидеть дома, при этом никакой помощи от государства абсолютно нет, и нас еще постоянно штрафуют. Ты на машине не можешь выехать, тебе сразу куча штрафов придет — по 5 тысяч рублей. У людей денег нет, второй месяц дома сидят — и такие штрафы.



В Европе такого нет. Я общался со знакомым из Эстонии, он говорит: "Полиция ходит, но никаких штрафов нет у нас. Если люди собираются, полицейские вежливо просят разойтись". А мы видим в Интернете, как наша полиция вежливо просит разойтись: либо заламывает руки, сажает и увозит в кутузку, либо по щщам надает. Понятно, что у всех нервы, но можно же как-то более спокойно это делать. Но власти это не нужно, — рассказал Фролов в интервью журналисту Сергею Егорову.



32-летний Фролов выступает за "Крылья Советов" с зимы 2020 года. В самарской команде вратарь провёл четыре матча и пропустил пять голов.



Чемпионат России по футболу приостановлен как минимум до 31 мая из-за распространения коронавируса. В России общее число подтвержденных случаев коронавируса превысило 87 000. 7 346 человек выздоровело, 794 — умерло.