Защитник "Рубина" назвал игрока "Зенита" ориентиром в российском футболе

Футболист "Рубина" Илья Рожков рассказал, кого он считает для себя ориентиром в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"В российском футболе ориентир — Мантуан из "Зенита". Помню, как играл против него, когда он был еще крайним нападающим. Сейчас он крайний защитник — игрок топового уровня, честное слово!" – сказал Рожков.

Густаво Мантуан перешел в "Зенит" летом 2023 года из "Коринтианса". Действующий контракт 24-летнего игрока с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2030 года. В текущем сезоне бразилец провел за сине-бело-голубых 22 матча в РПЛ и записал на свой счет 3+2 по системе гол плюс пас. Также в его активе гол и результативная передача в 7 играх ныншнего розыгрыша Кубка России.

Источник: "Чемпионат"

