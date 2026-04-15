В "Балтике" рассказали, полетит ли Талалаев после операции на игру против "Краснодара"

Генеральный директор "Балтики" Равиль Измайлов ответил, будет ли главный тренер команды Андрей Талалаев присутствовать на матче 25-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"
"На сегодняшний день нет информации, сможет ли полететь Андрей Викторович Талалаев с командой на матч с "Краснодаром".

Все определяет лечащий врач, который ежедневно проводит осмотр. Решение о полете с командой на выездной матч будет приниматься врачом", - сказал Измайлов.

Матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги между "Балтикой" и "Краснодаром" состоится в это воскресенье, 19 апреля. Игра пройдет в Краснодаре на стадионе "Ozon Арена", стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Напомним, ранее на этой неделе главный тренер калининградцев Андрей Талалаев перенес операцию, в ходе которой ему удалили часть кишечника.

