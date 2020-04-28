Экс-скаут "Локо": рассказал Семину о Неймаре, а он: "Да ты что? За 16-летнего пацана 5 миллионов?!"

Экс-руководитель селекционной службы московского "Локомотива" Виктор Тищенко рассказал, как в 2007 году красно-зеленые интересовались бразильцем Неймаром.
Фото: Eurosport
- Мы были в Бразилии, шёл чемпионат штата. А тут карнавал начался. И что-то в "Сантосе" случилось — то ли основные игроки на карнавал собрались, а их не отпустили, то ли ещё какая-то причина — в общем конфликт. Пришлось главному тренеру на матч выставить молодёжь. Ребята — 16, 17, 18 лет. Среди них — Неймар, Гансо, Данило, Алекс Сандро.

К Неймару мы сразу приценились. Сначала за него "Сантос" 5 миллионов просил. Я прилетел в Москву, сказал об этом Семину. Он: "Да ты что? За 16-летнего пацана 5 миллионов?!" А через два месяца, когда я снова в Бразилии оказался, с Неймаром был переподписан контракт, и он стоил уже 15, — приводит слова специалиста Чемпионат.

Бразилец Неймар является воспитанником "Сантоса", он провел в молодежной команде 6 лет. За 4 года карьеры в основном составе бразильского клуба нападающий провел 224 игры во всех турнирах и забил 136 голов.

В 2013 году "Барселона" объявила о подписании Неймара. Детали сделки не разглашались, однако по данным издания "Marca", каталонцы должны были заплатить за бразильца около 50 млн евро, а ежегодная зарплата игрока составила 7 млн евро. За испанский клуб Неймар провел 186 матчей и забил 105 мячей.

В 2017 году форвард присоединился к французскому "ПСЖ". Сообщалось, что бразильский футболист самостоятельно выкупил свой контракт у "Барселоны" за 222 миллиона евро, так как трансфер противоречил правилам финансового фейр-плей. На данный момент Неймар провел за французскую команду 80 игр и оформил 69 мячей.


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Теги: Неймар Семин Локомотив
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