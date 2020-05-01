- Воспользовавшись паузой в соревнованиях и тренировочном процессе по рекомендации докторов "Динамо" был прооперирован. У меня были проблемы с левой рукой, из-за которых я не мог полностью ею управлять. Операция прошла хорошо и скоро смогу полноценно тренироваться. Пока только восстановительные упражнения для руки, которые я методично выполняю, - цитирует немца официальный сайт клуба.
Филипп был прооперирован в Германии
Главный врач бело-голубых Александр Ярдошвили подчеркнул, что у немца было диагностировано защемление нерва, вследствие чего страдала подвижность кисти. Также врач сказал, что Филипп через 10 дней сможет вернуться к тренировочной работе.
Нападающий Максимилиан Филипп перешел в "Динамо" из дортмундской "Боруссии". Контракт был подписан на 4 года. В составе столичного клуба немец забил 7 голов. Также немец выступал за "Фрайбург", в составе которого стал чемпионом второй Бундеслиги, и "Энерги".
Напомним, из-за активного распространения коронавирусной инфекции в стране чемпионат России был приостановлен как минимум до 31 мая.
Филипп: у меня были проблемы с левой рукой, из-за которых я не мог полностью ею управлять
Форвард московского "Динамо" Максимилиан Филипп прокомментировал свою операцию на запястье.
Фото: Sportbox
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