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CAS отклонил требование "Краснодара" о компенсации 30 млн евро за расторжение контракта Ботхеймом в 2022 году

Спортивный арбитражный суд отклонил требование "Краснодара" о компенсации 30 млн евро за одностороннее расторжение контракта норвежским форвардом Эриком Ботхеймом в 2022 г.
Фото: ФК "Краснодар"
Также судом были отклонены претензии к итальянской "Салернитане", которая подписала игрока, поскольку отсутствуют доказательства нарушений трансферных правил.

В то же время арбитры частично удовлетворил апелляцию российского клуба против решения ФИФА, постановив, что "быки" не обязаны выплачивать футболисту бонус в размере 500 тысяч евро. По их мнению, контракт в 2022 году был приостановлен правомерно - наступило форс-мажорное обстоятельство, а именно началось проведение специальной военной операции на Украине.

Напомним, Эрик Ботхейм стал игроком "Краснодара" в январе 2022 года, когда его выкупили у норвежского клуба "Будё-Глимт" за 6 млн евро. Но после начала СВО он покинул расположение клуба, а в мае расторг контракт.

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