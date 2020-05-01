— Денис написал не о том, что никто не прилетает и не забирает его, он в таком же положении, как и тысячи других россиян. Денис написал о том, что возможность вернуться есть. Самолет летит в Москву. Он купил билет. Но пассажиров, которые хотели полететь на этом самолете, не пустят в Россию. Вот и весь посыл. Он просто поделился своей ситуацией. Никого не обвиняя, — рассказал агент Давыдова в интервью Sport24.
Напомним, ранее футболист в своём инстаграме написал, что столкнулся с проблемой вылета из Болгарии в Россию.
25-летний Давыдов выступал за софийский ЦСКА с 2019 года. Затем он расторг контракт с клубом по обоюдному согласию сторон.
Агент Давыдова: он просто поделился своей ситуацией. Никого не обвиняя
Иван Бакулин, агент нападающего Дениса Давыдова, прокомментировал информацию о сложностях футболиста в вылете из Болгарии.
Фото: Getty Images
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