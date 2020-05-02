Боккетти: я не видел свою семью более двух месяцев

Защитник "Вероны" Сальваторе Боккетти, ранее выступавший за "Спартак", рассказал, что из-за пандемии коронавируса он оказался разлучён со своей семьёй.
Фото: "Бизнес Online"
Напомним, что за красно-белых итальянец играл с 2013 года по 2019-й.

- Я не видел свою семью более двух месяцев. Можете представить мое настроение. Моей жене пришлось вернуться в Россию, чтобы получить паспорт для ребенка.

Коронавирус застал нас врасплох. И больше двух месяцев я один, а жена там мучается с тремя детьми… Россия позакрывала границы — как на въезд, так и на выезд. Я долго разговаривал с консульством и властями, но ничего не поделаешь, - приводит слова игрока L’Arena.

На данный момент в мире подтверждено около трех с половиной миллионов заражений коронавирусом. В Италии заболевших было зарегистрировано более двухсот тысяч, в России - 134 тысячи.


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Теги: Боккетти Спартак Серия А Верона Коронавирус
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