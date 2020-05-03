Лидером рейтинга стал логотип команды "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии. Он набрал 3,1 млн голосов.
В десятку самых красивых эмблем мира вошел лого московского ЦСКА. "Армейская" эмблема расположилась на 9-й строчке рейтинга.
Топ-10 команд с самыми красивыми логотипами по версии читателей Marca выглядят так:
1. "Аль-Ахли" (Саудовская Аравия), 3,1 млн голосов
2. "Раджа Касабланка" (Марокко), 3 млн
3. "Флуминенсе" (Бразилия), 169,1 тыс.
4. "Реал" (Испания), 134,1 тыс.
5. "Фенербахче" (Турция), 76,4 тыс.
6. "Ливерпуль" (Англия), 75,8 тыс.
7. "Барселона" (Испания), 74,9 тыс.
8. "Коло-Коло" (Чили), 66,8 тыс.
9. ЦСКА (Россия), 42,8 тыс.
10. "Бешикташ" (Турция), 34,4 тыс.
Логотип ЦСКА в топ-10 самых красивых эмблем мира
Испанское издание Marca путем голосования определило самые красивые эмблемы футбольных клубов мира.
Фото: ПФК ЦСКА
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