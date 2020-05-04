Ранее Шалимов раскритиковал тех, кто недоволен действиями российских властей в условиях пандемии коронавируса, однако позже заявил, что говорил несерьёзно.
Шалимов: если ты дармоед, который хочет ничего не делать и получать деньги, то ради чего вам помогать?
Шалимов - о словах про дармоедов: людям нужно дружить с юмором! Я имел в виду своих футболистов
- Мы обязательно будем рассматривать высказывания Шалимова, если соответствующие лица — руководители федерации и лиги — отправят нам соответствующее заявление по этому вопросу, - приводит "СЭ" слова главы комитета по этике Андреева.
Напомним, что после 22-х туров "Ахмат" занимает последнее место в РПЛ.
Комитет по этике может рассмотреть высказывания Шалимова
Орган РФС, возможно, проведёт заседание по поводу заявлений рулевого "Ахмата" Игоря Шалимова в социальных сетях.
Фото: ФК "Краснодар"
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