— Могу сказать одно. Это неправда. И все стороны, которые участвуют в переговорном процессе, об этом знают, — рассказал Маньяков в интервью "СЭ".
Ранее сообщалось, что Маньяков запросил подписной бонус у клуба в размере 1 млн евро, после чего клуб свернул переговоры о продлении контракта игрока.
Маньяков — о требовании подписного бонуса в 1 млн евро от "Зенита": это неправда
Агент защитника "Зенита" Игоря Смольникова Александр Маньяков прокомментировал информацию о том, что он выпрашивал у клуба подписной бонус в размере 1 млн евро.
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!