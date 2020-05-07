Об этом сообщает "Коммерсантъ".
По версии источника, судьба нынешнего тренера команды Юрия Сёмина находится в руках руководства РЖД. Их решение по продлению контракта с 72-летним специалистом остаётся неизвестной.
Напомним, ранее СМИ писали, что Сёмин покинет свой пост 31 мая 2020 года, когда закончится его контракт. Новым наставником "Локомотива" станет 40-летний серб Марко Николич.
"Коммерсантъ": "Локомотив" ещё не определился с выбором главного тренера
Руководство московского "Локомотива" продолжает обсуждение позиции главного тренера в команде.
Фото: Rusfootball.info
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