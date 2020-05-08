По информации Sports.ru, 58% денег клубы РПЛ получают посредством спонсором и коммерческих сделок. Этот показатель выше, чем у любой страны в топ-15 чемпионатов.
— Самый тяжелый вопрос возникнет не в этом сезоне, а в следующем, когда со спонсорами будет обсуждаться объём контрактов на следующий сезон. Потому что пандемия бьет не только по здоровью, но и по экономике. Неслучайно некоторые наши клубы сталкивались с проблемами fair-play, потому что есть перекосы в структуре финансирования.
Понятно, что увеличение цен на билеты — не реалистично. Тут, скорее, речь идёт о снижении цен на билеты, учитывая экономическую ситуацию с доходами жителей нашей страны.
С телеправами у нас ситуация плачевная. У нас внутренние и внешние права не могут пробить потолок в пять миллионов в год. Это не кот наплакал, это котёнок наплакал.
У нас остаётся только один источник - владельцы и спонсоры. У которых тоже возникают экономические проблемы, вне зависимости от того, в какой области они работают. Думаю, в ближайшее время всем нужно будет задуматься о затягивании поясов, чтобы пережить это время, — рассказал Медведев в интервью Sports.ru.
Напомним, генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил, что чемпионат России хотелось бы доиграть, даже если придётся проводить матчи без зрителей. Позже он добавил, что с каждого матча без зрителей питерский клуб теряет 80 млн рублей.
Чемпионат России по футболу был приостановлен как минимум до 31 мая из-за распространения коронавируса.
Медведев объяснил, почему российские клубы зависимы от спонсорских денег
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал зависимость российских клубов от спонсорских денег.
Фото: ФК "Зенит"
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