Член совета директоров "Локо" - о Галактионове: можем довериться, но результат тоже должен быть

- Мы, руководство "Локомотива", и все причастные, должны помочь Галактионову. Сейчас многое зависит и от нас. Ему никто не высказывал недоверие.
Мы можем довериться, но результат тоже должен быть. Мы совместно должны дать результат — все должны гнуть одну линию, - приводит слова Филатова "СЭ".
В 13 туре Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" на домашнем стадионе уступил столичному "Спартаку" со счетом 0:4. Забитыми мячами отметились Александр Руденко (автогол), Виктор Парада, Манфред Угальде и Эсекьель Барко (пенальти).
Сообщалось, что Михаил Галактионов сообщил руководству "железнодорожников" о желании покинуть пост главного тренера клуба. На данный момент "Локомотив" занимает 14 место в турнирной таблице чемпионата России с 11 набранными очками в своем активе.