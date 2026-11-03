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Член совета директоров "Локо" - о Галактионове: можем довериться, но результат тоже должен быть

Член совета директоров "Локомотива" Валерий Филатов высказался о будущем Михаила Галактионова.
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Филатова, клуб может довериться Галактионову, но он должен дать результат.

- Мы, руководство "Локомотива", и все причастные, должны помочь Галактионову. Сейчас многое зависит и от нас. Ему никто не высказывал недоверие.
Мы можем довериться, но результат тоже должен быть. Мы совместно должны дать результат — все должны гнуть одну линию, - приводит слова Филатова "СЭ".

В 13 туре Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" на домашнем стадионе уступил столичному "Спартаку" со счетом 0:4. Забитыми мячами отметились Александр Руденко (автогол), Виктор Парада, Манфред Угальде и Эсекьель Барко (пенальти).

Сообщалось, что Михаил Галактионов сообщил руководству "железнодорожников" о желании покинуть пост главного тренера клуба. На данный момент "Локомотив" занимает 14 место в турнирной таблице чемпионата России с 11 набранными очками в своем активе.

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