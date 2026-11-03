Газизов сделал заявление по судейству в РПЛ

Конечно, хочется изменений в лучшую сторону, но пока такое не происходит. В матче с "Ростовом" нас прибили, такие вещи сильно бьют по настрою, мотивации.
у нас нет выбора – будем биться, бодаться. Сдаваться никто не будет, — сказал Газизов.
"Динамо" уступило "Ростову" со счётом 0:3 и с 13 очками занимает 11-е место в РПЛ. Команда Вадима Евсеева потерпела пять поражений и один раз сыграла вничью в шести последних матчах РПЛ. От зоны стыков дагестанский клуб отделяет на данный момент всего одно очко.