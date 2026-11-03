Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Спартак Кострома
0 - 0 0 0
Волна1 тайм

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Галатасарай
20:45
ШтутгартНе начат
Шахтер
20:45
Спортинг ЛиссабонНе начат
Вильярреал
23:00
ПСЖНе начат
Манчестер Юнайтед
23:00
РомаНе начат
ЛАСК
23:00
СлованНе начат
Барселона
23:00
Астон ВиллаНе начат
Атлетико
23:00
БаварияНе начат
Буде-Глимт
23:00
ЛилльНе начат
Фейеноорд
23:00
ИнтерНе начат

Газизов сделал заявление по судейству в РПЛ

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов в беседе с Rusfootball.info высказался о судействе в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
- Я не хочу много говорить о судействе, потому что в этом особо и смысла не будет.
Конечно, хочется изменений в лучшую сторону, но пока такое не происходит. В матче с "Ростовом" нас прибили, такие вещи сильно бьют по настрою, мотивации.

у нас нет выбора – будем биться, бодаться. Сдаваться никто не будет, — сказал Газизов.

"Динамо" уступило "Ростову" со счётом 0:3 и с 13 очками занимает 11-е место в РПЛ. Команда Вадима Евсеева потерпела пять поражений и один раз сыграла вничью в шести последних матчах РПЛ. От зоны стыков дагестанский клуб отделяет на данный момент всего одно очко.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится