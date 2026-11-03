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В Узбекистане ответили, может ли Каннаваро покинуть пост главного тренера сборной

Руководитель отдела национальных сборных Ассоциации футбола Узбекистана Усман Тошев прокомментировал информацию о возможном уходе Фабио Каннаваро с поста главного тренера.
Фото: GLobal Look Press
По словам Тошева, у Каннаваро действующий контракт, и он будет руководить сборной в матче с Россией.

- Эта информация — не более чем слухи. У Фабио Каннаваро действующий контракт с нашей федерацией, и он остается главным тренером национальной сборной.
Именно Фабио будет руководить нашей командой в предстоящем товарищеском матче против России, - приводит слова Тошева Sport24.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Фабио Каннаваро может в ближайшее время покинуть пост главного тренера национальной команды Узбекистана из-за переноса Кубка Азии. Тошев отмечает, что точные даты турнира станут известны позднее.

Напомним, что Каннаваро возглавлет сборную с 2025 года, под его руководством команда выступила на чемпионате мира-2026. 12 ноября сборная России сыграет на выезде с Узбекистаном в рамках товарищеского матча.

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