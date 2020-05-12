- Есть понимание, что РФС и РПЛ хотят доиграть сезон. Дай бог, чтобы все получилось. Планируется, что 60 легионеров вернутся в Россию. У "Урала" семь футболистов и тренер по физподготовке за границей. Пока непонятно, когда они точно смогут вернуться.
Если есть сейчас такая возможность доиграть чемпионат, это нужно сделать. Людям нужно дать отдушину. Им без футбола тяжело. Пусть хоть и по телевизору. Если РФС примет такое решение, мы, конечно, ему подчинимся.
Как быть с контрактами игроков, которые заканчиваются в мае-июне? Договоримся. Все доиграют этот сезон, если он возобновится. Это даже не обсуждается, - приводит слова Иванова СЭ.
После 22-х туров "Урал" занимает десятую строчку в РПЛ. Чемпионат России был приостановлен до 31 мая, матчи не проходят с середины марта. Ранее становилось известно, что сезон может быть досрочно завершен или же возобновлён с 21 или 28 июня.
Отметим, что во всем мире на данный момент подтверждено более четырех миллионов заболеваний. В России более 232 тысяч зараженных, умерло более 2 тысяч человек.
Иванов: людям нужно дать отдушину. Им без футбола тяжело
Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов выразил мнение о возобновлении текущего сезона чемпионата России.
Фото: Sportbox
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