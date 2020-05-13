Фролов - о своем штрафе: я бы не хотел озвучивать сумму, но то, что в прессе более-менее правда

Голкипер самарских "Крыльев Советов" Евгений Фролов прокомментировал информацию о штрафе из-за критичных высказываний в сторону российского правительства.

Фото: NEWSru.com
"Наказали за правду". Савин рассказал, что Фролова оштрафовали на 1,4 миллиона

- Какой была моя первая реакция, когда Савин написал про штраф? Я сначала не понял, что это за очередная активность у меня в инстаграме. Начали прилетать сообщения о каких-то отметках, подписках. Думаю: "Ага, опять что-то в прессе появилось". Когда начал листать, увидел, что Сава меня отметил. Не вопрос. Я прочитал, что там написано.

Скажу так: после моих слов пошла волна, и тогда действительно был эмоциональный разговор о возможном штрафе. Меня это не удивило. Но на данный момент никакого штрафа нет. И по большому счету мы его не обсуждали. Я не уверен, будет ли вообще какой-то штраф за мои слова.

Клуб сказал, что может меня оштрафовать. Они эту информацию вывесили в Сети. Я отнесся к этому спокойно: будет штраф - не вопрос. Я бы не хотел озвучивать сумму, но то, что приведено в прессе, более-менее соответствует действительности.

Из чего складывается штраф в почти полтора млн рублей? Это часть моей зарплаты. Большая, существенная. Вокруг моей истории много догадок, хитросплетений. Но по факту, могу сказать честно: если бы штраф был, я бы так и сказал – мол, да, он есть. Сава решил написать про штраф - это его решение.

Есть желание помочь маленькой девочке. Арнелла ее зовут. О ней Савин как раз писал. Я не хотел об этом говорить, но я перевел уже ей определенную сумму, - приводит слова Фролова журналист Иван Карпов в своем Telegram.

Фролов: Как можно доверять РПЦ? Они у президента помощи просят — пожертвований, видите ли, им мало стало

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Напомним, вратарь "Крыльев" раскритиковал действия правительства в условиях пандемии коронавируса, после чего самарский клуб опубликовал заявление, в котором сообщил о намерениях оштрафовать игрока за его резкие высказывания. После негативной реакции в интернете информацию о штрафах в заявлении убрали.


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Теги: Фролов Крылья Советов
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