— Могу честно сказать за себя: я ни дня дома не просидел за эти два месяца самоизоляции. Я активно занимался, тренировался. Сегодня в первый раз маску надел, потому что в магазин без нее не пускали. И никаких моментов отрицательных вообще нет.
Во-первых, ты двигаешься, у тебя иммунитет сильный. Во-вторых, я стараюсь часто заниматься в лесу, бегать там, ходить. Кроме того, я занимаюсь боксом и боевыми единоборствами. В здоровом теле — здоровый дух.
Мои друзья, знакомые и спарринг-партнеры неоднократно проверялись на коронавирус — никто не болеет, все чисто. А если ты смотришь телевизор постоянно, то ты и дома заболеешь. В четырех стенах с ума сойти можно. Хорошая погода, свежий воздух — то, что нужно всем, — рассказал Фролов в интервью Metaratings.
32-летний Фролов стал известен после своих резких высказываний в интервью журналисту Сергею Егорову.
Фролов: Как можно доверять РПЦ? Они у президента помощи просят — пожертвований, видите ли, им мало стало
Фролов: я знаю, что многие места в Москве работают для своих. Никакого коронавируса для них нет
После этого "Крылья Советов" собирались оштрафовать футболиста.Как стало известно Евгению Савину, на 1,4 млн рублей. Фролов объяснил, что его никто не штрафовал.
Фролов: я ни дня дома не просидел за эти два месяца самоизоляции. Всем нужна хорошая погода и свежий воздух
Вратарь "Крыльев Советов" Евгений Фролов объяснил, почему не соблюдал режим самоизоляции.
Фото: Sportbox
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