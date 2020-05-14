"Я провёл в России семь лет и теперь хочу отправиться в другую лигу. Я здесь до 30 июня, и мой контракт всё ещё действует. Хочу остаться в Европе ещё на год или два", - цитирует парагвайского футболиста Ajansspor.com.
29-летний Мельгарехо перешел в "Спартак" зимой 2016 года из "Кубани".
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Мельгарехо: я провёл в России семь лет и теперь хочу отправиться в другую лигу
Полузащитник "Спартака" Лоренсо Мельгарехо заявил, что еще несколько лет хочет поиграть в европейских клубах.
Фото: Sports.ru
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