— Позор! Зачем всё портить?! Ну ведь только начал клуб быть клубом..., — рассказал один болельщик.
— Какой позор, ребята… Это предательство, по-другому не скажешь, — добавила фанатка.
— Стыдно за всех нас сегодня, — считает другой фанат.
Напомним, сегодня стало известно, что 73-летний Сёмин покинет команду 31 мая 2020 года по истечению контракта с командой. Новым тренером "Локомотива" станет Марко Николич.
"Какой позор, ребята… Это предательство, по-другому не скажешь". Реакция болельщиков "Локомотива" на уход Сёмина"
Болельщики "Локомотива" прокомментировали уход наставника команды Юрия Сёмина.
Фото: Getty Images
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