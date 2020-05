"Понимал, что обратной дороги нет". Евсеев закончил свой футбольный алфавит

View this post on Instagram

Так совпало, что мой футбольный алфавит заканчивается 14-го мая. Именно в этот день 8 лет назад я поставил точку в карьере игрока. Провёл прощальный матч, собрав на него друзей. Когда закончил играть, друзья и знакомые предложили устроить прощальный матч. Было приятно и я понимал, что обратной дороги нет. 36 - хороший возраст для того, чтобы уйти. Не из футбола. Уйти от себя-игрока. Задуматься о том, что ты хочешь делать дальше и двигаться вперёд. Мы за 2 месяца смогли подготовить матч и провести его на хорошем уровне. Дима Ананко с компаньонами занимался этим как организатор. Я обзванивал игроков, было приятно, что все откликнулись. Но из-за загрузки не все смогли приехать. Иванович тогда играл в «Челси», у него не получилось. Матч провели на следующий день после тура, но люди все равно пришли, хотя погода подкачала. Благодарен всем, кто откликнулся и помог. Клуб дал стадион, телевидение выделило время в эфире, существенная помощь была от Москомспорта. А нас следующий день началась новая жизнь. Я - последняя буква моего футбольного алфавита. Я, Вадим Евсеев, теперь уже футбольный тренер! #спор #футбол #премьерлига #евсеев