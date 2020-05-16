Об этом сообщает СЭ. Отметим, что "Зенит" и "Рубин" уже получили разрешение и приступили к тренировочному процессу.
Роспотребнадзор пока не вернул в РФС медицинский регламент
Игроки "Динамо" 19 мая сдадут тест на коронавирус
Ситуация с московскими клубами пока самая тяжелая.
Вчера 15 мая стало известно, что чемпионат России возобновится 21 июня. Сезон был приостановлен в середине марта. На данный момент команды сыграли 22 тура.
Ряд клубов РПЛ приступил к тренировкам без разрешения местных властей
Фото: МТРК Краснодар
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