Фарфан заразился коронавирусом
- Да, подтверждаю. У Джефферсона Фарфана диагностирован коронавирус. Он ни с кем не контактировал, – приводит слова Мещерякова Metaratings.
Отметим, что Фарфан стал первым игроком РПЛ, который заразился коронавирусом.
У 35-летнего нападающего "Локомотива" летом истекает контракт. В нынешнем сезоне в 22 турах Фарфан ни разу не вышел на поле.
В "Локомотиве" подтвердили диагноз Фарфана
Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков подтвердил, что нападающий красно-зеленых Джефферсон Фарфан заболел коронавирусом.
Фото: СЭ
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