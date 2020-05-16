Баринов поддержал Фарфана: здоровья, Джефф

Фото: Instagram Баринова

Отметим, что Фарфан стал первым игроком РПЛ, который заразился коронавирусом.У 35-летнего нападающего летом истекает контракт с красно-зелеными. В нынешнем сезоне в 22 турах Фарфан ни разу не вышел на поле.