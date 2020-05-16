Фарфан заразился коронавирусом
Фарфан - о своем коронавирусе: хочу вернуться на поле. Знаю, что у меня всё будет хорошо
Врач "Локомотива": надеемся, что через три-четыре недели Фарфан возобновит тренировки
Отметим, что Фарфан стал первым игроком РПЛ, который заразился коронавирусом.
У 35-летнего нападающего летом истекает контракт с красно-зелеными. В нынешнем сезоне в 22 турах Фарфан ни разу не вышел на поле.
Баринов поддержал Фарфана: здоровья, Джефф
Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов поддержал одноклубника Джефферсона Фарфана, у которого диагностировали COVID-19.
Фото: Instagram Баринова
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